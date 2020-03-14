Фото: Ксения Калинина В Башкирии ближайшие дни будут снежными и дождливыми Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане в ближайшие дни прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. По данным синоптиков, в субботу, 14 марта, ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный умеренный, утром местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -2,+3 градуса, днем +1,+6.

В воскресенье, 15 марта, ночью прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшие, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -3,+2, днем 0,+5.

В понедельник, 16 марта, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшие, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6, днем -2,+3.