В финал конкурса «Мастера гостеприимства» вышли шесть участников из Башкирии









В Уфе объявили финалистов всероссийского конкурса «Мастер гостеприимства».

Региональный полуфинал состоялся в столице Башкирии 12 и 13 марта, республику представляли 42 участника.

Во время испытаний они разрабатывали экскурсионные проекты, решали стратегические задачи продвижения территорий.

Финалистами стали 14 человек из шести регионов России: шесть участников из Республики Башкортостан, четыре из Свердловской области, а также по одному победителю из Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей.

В финале Башкирию будут представлять: Ильдар Биккузин, Алексей Зайнуллин, Анастасия Мисюля, Лейсан Сулейманова, Салават Ильясов и Марат Насхутдинов.

Полуфиналисты в течение пяти минут презентовали свой проект, и отвечали на вопросы жюри, а некоторые даже получали советы и обратную связь. Анастасия Мисюля на суд жюри представила проект велоэкскурсий по Уфе.

Лейсан Сулейманова — проект тематических экскурсий по столице Башкирии, в том числе «Уфа мистическая».

«Эта экскурсия — вызов тем, кто говорит, что про Уфу все знает. Она создана для того, чтобы удивить уфимцев — показать, что город имеет большой потенциал. Это одна из авторских тематических экскурсий по столице Башкирии. Уфа бывает разная во все времена года, ее можно открывать каждый раз, видеть ее новые грани. Наши экскурсии с интерактивом, играми. На самом деле у каждого города есть свои предания, легенды, тайны. Есть они и у Уфы, на экскурсии мы рассказываем о древних оберегах, друидах, защитных ритуалах башкир, посещаем дом Молло и дом Нестерова», — рассказала Лейсан Сулейманова.

Ильдар Биккузин рассказал о туристическом маршруте «Семь чудес Башкортостана», который включает в себя 20 экскурсий, а также досуг со стрельбой из лука, игрой на курае и кубызе, с возможностью попробовать башкирские блюда. В своей презентации он отметил, что рассчитывает на помощь государства в работе, участвует в тендерах и закупках на организацию туров. Пожаловался на отсутствие стабильного спроса на турпоездки по республике со стороны местных жителей.

Эксперты из числа жюри посоветовали разбить маршрут на несколько направлений — водный, горный, гастрономический, промышленный, а также активнее презентовать возможности за пределами Башкирии, чтобы привлечь российских и иностранных туристов, а также расширить целевую аудиторию.

«У нас большая страна с большими возможностями, и она может раскрывать потенциал в 14 регионах округа — тогда забудете про государственные деньги и будете жить на доход сторонних туристов», — сказал заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев.

На конкурсе представили два проекта из Уфы, посвященные развитию городских национальных кафе. Например, уфимец Алексей Зайнуллин планирует создать сеть кыстубергерных. Одна точка уже работает. В месяц продается около 800 тысяч порций. Однако для масштабирования необходимы средства в размере около 28 млн рублей.

31-летний предприниматель из Уфы Марат Насхутдинов также представил первый национальный фастфуд, устроив практически веселое стенд-ап выступление. Рассказал о своем кафе «Айбат халляр», о смелых названиях блюд, которые под давлением общественности пришлось сменить (история с "НатурБатыр", "Мясной Карим" и т. д.).

Он отметил, что он всю сознательную в гастробизнесе и получил профильное образование. Первая точка была открыта пять месяцев назад.

На вопрос жюри, с какими финансовыми успехами они подошли к сегодня, Марат к восторгу аудитории просто сказал «вышли в ноль».

«Кыстыбый — это блюдо из моего детства, его готовила моя бабушка. Для меня оставляли лепешку и я экспериментировал с начинками — добавлял сосиски, соусы, овощи — и вот теперь это вылилось в свое дело. Мы понаблюдали, и поняли, что молодежь в Уфе не знает национальную культуру, мы решили ее немного модернизировать — это нашло отражение в интерьере и мерче, который распространяем: носках и футболках», — сказал Марат.

В планах бизнесмена — открыть десять точек в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате. Требуется 15 млн рублей.

Бывший горожанин, а сейчас житель села Курорта у санатория Красноусольский Салават Ильясов представил проект этнодеревни, которая станет, как он надеется, центром большого геопарка.

«Поток на нашу территорию большой, но сервиса нет. Придумал поставить семь юрт. Первая будет музеем, вторая — кафе с кухней, где можно попробовать еду и принять участие в мастер-классах. Третья — юрта-клуб — где можно будет посмотреть на танцы, примерить одежду, сделать селфи, в четвертой разместится юрта -мастерская с народными ремеслами, а в пятой — баня, в которой используется национальный стиль банного парения. Кроме юрт, планируется организовать конные прогулки в качестве досуга для туристов», — рассказывает Салават.

Кроме того, по мнению Салавата Ильясова, в этом проекте будут задействованы и местные жители. В целом проект этнодеревни можно реализовать на территории всей республики.

По его словам, на первоначальном этапе размещение в юртах не предполагается — для этого планируется задействовать мощности санатория.

В последующем предполагается установка юрт для жилья, но для этого необходимо решить задачи с подводом коммуникаций. «Необходимо понимать, что победили в этом состязании на самом деле вы все.

В первую очередь вы превзошли уже самих себя, поскольку приняли участие в этом конкурсе, а значит, для себя приняли решение развиваться.

«Все проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурсы саморазвития различных направлений и областей. Я поздравляю вас с окончанием этого полуфинала и желаю, чтобы дни, проведенные на «Мастерах гостеприимства», стали для вас стимулом к дальнейшему развитию и свершениям», – сказал на церемонии закрытия полуфинала заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

« На полуфинале были представлены уникальные и разнообразные идеи: от создания этнодеревни до обучающих курсов экскурсоводов для глухонемых и слабослышащих. Преимущество нашего конкурса – это коммуникация между людьми разных профессий. Знакомясь друг с другом, участники могут интегрировать свои идеи в проекты других ребят. Очень здорово, что здесь на конкурсе многие идеи обретают форму, появляются возможности для самореализации как начинающих участников турбизнеса, так и тех, кто уже давно в индустрии. Ведь основная задача «Мастеров гостеприимства» – это развитие внутреннего туризма, создание событий и проектов, которые будут развивать регионы и привлекать туристический поток», – сообщил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса, который состоится в Москве в апреле 2020 года.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Соорганизаторами конкурса со стороны Республики Башкортостан выступили Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму и Автономная некоммерческая организация «Конгресс-бюро Республики Башкортостан “Офис-группа”».