Фото: Олег Яровиков Из Уфы в Стерлитамак запустят новый автобусный рейс Фото: Олег Яровиков

С 15 марта 2020 года «Башавтотранс» запускает новый маршрут из столицы Башкирии в Стерлитамак и обратно.

Как сообщает «Стерлитамак Сити», в Уфу из Стерлитамака микроавтобусы будут отправляться с площади «Колхозного рынка», а обратно – с Южного автовокзала Уфы.

Курсировать автобусы будут ежечасно с 5:00 до 23:00 с заездом в уфимский аэропорт.

Маршрут в Уфу из автовокзала Стерлитамака остаётся.

Отмечается, что ранее из района колхозного рынка города в столицу Башкирии уезжали только автобусы частных перевозчиков.