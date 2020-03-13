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В Уфе впервые в России протестировали технологию 5G

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Ericsson, мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, впервые в России успешно протестировали технологию динамического перераспределения частотного ресурса между сетями 4G LTE и 5G NR, которая дает возможность быстро и при невысоких затратах развернуть широкое покрытие в стандарте 5G на существующей LTE-инфраструктуре операторов связи.

Тестирование новой технологии проводилось в г. Уфе в офисе МТС на коммерческой базовой станции и оборудовании Ericsson Radio System с использованием решения Instant Ericsson Spectrum Sharing (Instant ESS), обеспечивающим мгновенное переключение между технологиями 4G и 5G. На первом этапе это решение было развернуто в режиме неавтономной архитектуры (Non-Stand Alone) в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц, где якорным диапазоном являлся LTE 800 МГц. В качестве абонентского оборудования использовались тестовые терминалы с чипсетом MediaTek.

Технология динамического перераспределения частотного спектра распределяет ресурсы сети между технологиями 4G LTE и 5G NR внутри выделенной полосы с интервалом в одну миллисекунду, что значительно повышает эффективность использования спектра, а также сокращает задержки и время установления соединения. Тесты подтвердили эффективность применения технологии при одновременной работе 4G LTE и 5G NR в одной полосе. Протестированное решение позволяет улучшить покрытие 5G NR на 25% за счет агрегации с более низкими частотными диапазонами LTE.

«В текущих условиях, пока в России не решен вопрос о предоставлении частот для развития 5G МТС рассматривает технологию динамического перераспределения спектра как ключевую при эволюции сетей от 4G к 5G. После принятия регулятором решения о технейтральности диапазона LTE использование этой технологии на существующих сетях может дать пользователям такие преимущества как сокращение отклика, что важно при внедрении 5G-ready сервисов, критичных к задержкам. Для проведения дальнейших исследовательских работ мы планируем развернуть протестированное решение Ericsson на коммерческой LTE-сети МТС и в других регионах России», — отметил вице-президент МТС по технике Виктор Белов.

«Наше инновационное решение помогает быстро и эффективно обеспечить технологическую нейтральность полос радиочастот. Это дает возможность операторам использовать имеющийся частотный ресурс для построения сетей технологии 5G. Применение Ericsson Spectrum Sharing в современном семействе оборудования ERS – это один из важнейших элементов эффективного построения сетей 5G, открывающих новые возможности пользователям, бизнесу и обществу. Благодаря своим уникальным возможностям технология совместного использования частот стала важной частью 5G-стратегии многих операторов», — отметил вице-президент департамента развития сетей и услуг Ericsson по Восточной Европе и Средней Азии Анатолий Ильяич.

Решение Ericsson Spectrum Sharing поддерживается на всём оборудовании Ericsson Radio System, поставляемом компанией Ericsson для сети МТС с 2016 года, а также производителями чипсетов 5G NR, благодаря чему формируется необходимая экосистема решений и устройств.

Алия Галимова
Теги: 5G, Ericsson, МТС, связь
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