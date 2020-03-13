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13 марта Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России формируется единая общенациональная муниципальная повестка дня

ПОЛИТИКА

В Москве состоялось расширенное заседание президиума Высшего Совета всероссийской ассоциации развития местного самоуправления с участием всех ассоциаций (советов) муниципальных образований субъектов Российской Федерации и региональных отделений всероссийского Совета местного самоуправления. К работе заседания в региональных студиях были приглашены также главы муниципальных образований и главы местных администраций городских округов – административных центров субъектов. Столица Башкирии Уфа также входит в состав ассоциации.

Президиум Высшего Совета ассоциации принял за основу Порядок совместного «сквозного» планирования деятельности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и членов ассоциации.

«Этот документ — новое слово в самоорганизации муниципального сообщества. В соответствии с ним Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления берёт на себя координирующую функцию по формированию единой общенациональной муниципальной повестки дня — системного перечня наиболее актуальных вопросов, требующих консолидированной общественной позиции муниципального сообщества. Необходимость и своевременность данного подхода продиктована потребностями интеграции института местного самоуправления в единую систему публичной власти», — отметили в ассоциации.

Совместное «сквозное» планирование представляет собой метод стратегического управления деятельностью институтов муниципального сообщества, который сочетает в себе два взаимодополняющих подхода. Первый подход: уважение организационной самостоятельности входящих в состав Ассоциации межмуниципальных и иных общественных организаций, признание их законного права на автономное планирование своей деятельности исходя из их территориальной и функциональной специфики. Второй подход: признание права Ассоциации (исходя из норм Устава Ассоциации) рекомендовать своим членам осуществлять на систематической основе планирование общих (для всех или части членов Ассоциации) мероприятий, исходя из интересов формирования единой общенациональной муниципальной повестки дня.

ИА «Башинформ»
Теги: муниципальная власть
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