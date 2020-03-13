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13 марта Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

13 марта 1945 года на содовом заводе Стерлитамака получена первая партия каустической соды

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

С 75-летием производства «Сода» коллектив поздравил глава региона Радий Хабиров. В поздравительном адресе он отметил: «Мы гордимся тем, что именно наша, башкирская, компания вносит весомый вклад в укрепление конкурентоспособности России на мировом рынке. БСК принимает активное участие в благотворительных акциях, социальных программах города и республики.

Уверен, что коллектив предприятия и впредь будет решать стоящие перед ним ответственные задачи на высоком профессиональном уровне. От души желаю ветеранам и работникам компании благополучия, новых трудовых успехов и всего самого доброго!»

Башкирская содовая компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды. Сегодня доля компании в российском производстве бикарбоната натрия составляет 85%, соды кальцинированной – 70%. Основные потребители продукции производства «Сода» БСК на российском рынке, а также международные компании направили поздравления и выразили благодарность коллективу за добросовестный труд и успешное многолетнее сотрудничество.

— 75-летие производство «Сода» встречает с хорошими показателями. Растут объемы производства, реализуется большая инвестиционная программа, — отмечает директор по производству «Сода» Юрий Иванов. — Так, в 2019г. выработан максимальный за 30 лет объем соды — 1 млн 793 тыс. тонн. Достигнутые результаты стали возможны благодаря хорошему взаимодействию служб БСК. Это юбилей, в первую очередь, людей, которые жили производством и вкладывали в него силы и душу, сделали лучшим содовым заводом Советского Союза и СНГ, который уважают западные и восточные конкуренты. Нынешнее поколение содовиков достойно продолжает дело своих отцов и дедов.

На торжественном вечере в честь 75-летия производства «Сода» 75 работников и ветеранов получат отраслевые и корпоративные награды. Отлита памятная медаль, которую также вручат награжденным. Медаль станет не просто подарком, а знаком сопричастности к важному событию.

К 75-летию производства «Сода» реализовано несколько медиапроектов, рассказывающих об истории производства и династиях. Корпоративная газета «Вестник содовой компании» подготовила фотопроект с использованием технологии дополненной реальности. Организована передвижная выставка архивных фото.

Теги: юбилеи, БСК, Сода
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