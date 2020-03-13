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На Башкирию надвигается сильная буря

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

На Башкирию надвигается сильная буря Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан о том, что 14 марта в республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. По данным синоптиков, в этот день прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Ночью небольшой дождь со снегом, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, днем местами небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, днем+1, +6.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в осадках 1-2 км, гололедица.

По шкале Бофорта, скорости ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы.

Ксения Калинина
Теги: МЧС РБ
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