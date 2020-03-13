В Уфе собрались руководители городских и районных отделений Собора русских Башкортостана
Фото: Валерий Шахов
13 марта в Уфе, в малом зале Государственного Собрания — Курултая республики состоялся семинар-совещание, посвященный работе отделений Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» в муниципальных образованиях.
Участники обсудили цели и задачи деятельности организации в текущем году, работу объединения в направлении получения грантовой поддержки Президента РФ, международной деятельности, участие в предстоящей «Фольклориаде-2020».
Об опыте работы рассказала руководитель отделения РОО «СРБ» в Демском районе Уфы Елена Павлова. Старший научный сотрудник Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ Евгений Беляев в целях укрепления межнационального согласия остановился на усилении работы отделений в интернете и социальных сетях.