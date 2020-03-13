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В Уфе временно закроют участок дороги по улице Комсомольской

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе временно закроют участок дороги по улице Комсомольской Фото: Ксения Калинина

В Уфе временно будет закрыто движение транспорта по четырем полосам проезжей части улицы Комсомольской — на участке от улицы города Галле до улицы Бессонова. Ограничение движения будет действовать с 24.00 часов 14 марта до 24.00 часов 15 марта.

В пресс-службе мэрии города пояснили, что меры необходимые и приняты из-за переустройства инженерных коммуникаций. Уфимцам и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

ИА «Башинформ»
Теги: дороги, ремонт
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