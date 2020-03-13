Радий Хабиров сообщил об открытии в Дюртюлях нового корпуса детской поликлиники

Фото: соцсеть













Фото: соцсеть

В Дюртюлях заработал новый четырехэтажный корпус детской поликлиники, сообщил на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Здание рассчитано на 200 посещений в день. До этого детская поликлиника располагалась на первых этажах жилого дома, не хватало врачебных кабинетов, были узкие коридоры.

«Теперь все по-другому, — подчеркнул Радий Хабиров. — Тут просторные, светлые кабинеты, есть игровая комната, дневной стационар. Что немаловажно, в поликлинике раздельные входы для температурящих пациентов, чтобы не заражать других деток. Это обязательное требование для современного медучреждения».

Ожидается, что уже в этом году в Дюртюли приедут работать два педиатра, которые сейчас завершают обучение в БГМУ. Они получат по 1 млн рублей «подъемных».

«Таким образом, укомплектованность врачами повысится. Сейчас здесь на 17 участках работают 13 врачей, станет — 15, — добавил глава Башкирии. — Проблема нехватки кадров есть не только в Дюртюлях, и мы её последовательно решаем. С появлением в наших городах современных медицинских центров желающих работать в них становится больше».

Как сообщало агентство «Башинформ» , в январе в Туймазинском районе Башкирии открылась новая детская поликлиника.

В Демском районе Уфы уже в этом году запланировано начало строительства современного детского больничного городка с поликлиникой и стационаром.