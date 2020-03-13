Фото: Олег Яровиков Предложенные Путиным поправки активизировали политическую жизнь в стране - политолог Фото: Олег Яровиков

Поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным в январе, во время Послания Федеральному Собранию, активизировали политическую жизнь в стране, могли способствовать консолидации российского общества, что очень важно в условиях так называемого «трансфера власти». Некоторые из этих поправок были дискуссионные, но в целом, они принимались и одобрялись обществом. Так считает политолог Николай Евдокимов.

«К сожалению, те поправки, которые внесены сейчас по инициативе Государственной Думы, в том числе об обнулении сроков, баланс и надежду на консолидацию общества разрушили. Скорее наоборот, данные поправки разделяют общество и довольно радикально, не способствуют доверию к власти и самое главное к Конституции, которую, по мнению части общества, оказывается, можно менять в соответствии с политической конъюнктурой», — считает Николай Евдокимов.

По его мнению, ключевая задача Конституции — выстроить систему власти, взаимодействие между политическими институтами.

«В целом же, то количество поправок, которое вносится, кардинально меняет содержание Конституции. На мой взгляд, в таком количестве они не нужны, тем более, что значительная часть из них носит декларативный характер. С их принятием Конституция может превратиться из Основного закона, регулирующего механизм управления страной, в декларацию с явно выраженным идеологическим креном», — говорит политолог.