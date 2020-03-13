Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.02 ↑

EUR 83.65 ↓

13 марта Пятница

Уфа   °

Молния
В 14.00 в Башинформе состоится брифинг по ситуации с коронавирусом
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Предложенные Путиным поправки активизировали политическую жизнь в стране - политолог

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Предложенные Путиным поправки активизировали политическую жизнь в стране - политолог Фото: Олег Яровиков

Поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным в январе, во время Послания Федеральному Собранию, активизировали политическую жизнь в стране, могли способствовать консолидации российского общества, что очень важно в условиях так называемого «трансфера власти». Некоторые из этих поправок были дискуссионные, но в целом, они принимались и одобрялись обществом. Так считает политолог Николай Евдокимов.

«К сожалению, те поправки, которые внесены сейчас по инициативе Государственной Думы, в том числе об обнулении сроков, баланс и надежду на консолидацию общества разрушили. Скорее наоборот, данные поправки разделяют общество и довольно радикально, не способствуют доверию к власти и самое главное к Конституции, которую, по мнению части общества, оказывается, можно менять в соответствии с политической конъюнктурой», — считает Николай Евдокимов.

По его мнению, ключевая задача Конституции — выстроить систему власти, взаимодействие между политическими институтами.

«В целом же, то количество поправок, которое вносится, кардинально меняет содержание Конституции. На мой взгляд, в таком количестве они не нужны, тем более, что значительная часть из них носит декларативный характер. С их принятием Конституция может превратиться из Основного закона, регулирующего механизм управления страной, в декларацию с явно выраженным идеологическим креном», — говорит политолог.

ИА «Башинформ»
Теги: поправки в Конституцию
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Минздраве Башкирии прокомментировали госпитализацию уфимки с подозрением на коронавирус
В Республиканскую клиническую больницу №2 12 марта обратилась жительница Уфы. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Министерства здравоохране
Уфимский ученый обнаружил башкирский след агента абвера
Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами, посвященными юбилею Великой Победы, которые размещаются в нашем специальном разделе «
В Уфе под окнами многоэтажного дома найдена мертвой 11-летняя школьница
В Уфе 11 марта под окнами 18-этажного дома на улице Мира прохожие обнаружили тело девочки. Как сообщает UFA1.RU, ссылаясь на свой источник, погибшей оказ
В Башкирии объединят Судоремонтно-судостроительный завод и речной порт «Уфа»
Возрождение перевозок на реках Башкирии планируется вести путем объединения в одно предприятие разделенных ранее Судоремонтно-судостроительного завода
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть