Билайн запустил 4G более чем в 30 районах Башкирии

Билайн в Башкирии продолжает реализовывать масштабную программу развития сети. Впервые 4G был запущен в 34 районах республики, сеть была значительно усилена в Уфе и пригороде.

Строительство базовых станций «четвертого поколения» с начала 2018 года увеличило их число в Башкирии в 2 раза и сейчас почти на 85% вышек связи оператора активирован функционал 4G. В результате проведенных работ была расширена территория покрытия 4G интернетом, увеличена скорость передачи данных и проникновение сигнала внутри зданий.

Билайн продолжает работы по расширению 4G сети в столице Башкирии. Дополнительные базовые станции увеличили емкость и покрытие сети примерно на 70 улицах Уфы, среди которых улицы Победы, Российская, Гагарина, Транспортная, проспект Октября, Гафури, Рихарда Зорге, Менделеева и многие другие. Особенное внимание технических специалистов компании было уделено покрытию 4G сетью тех локаций, где высокий спрос на скоростной мобильный интернет. Новые базовые станции запущены в микрорайоне «Яркий», выросли скорости мобильного интернета на территории аэропорта. В торговом центре «Семья» установлены внутренние распределенные системы покрытия связью, которые увеличили скорость мобильного интернета внутри магазинов и на зоне фудкорта. Сеть Билайн была усилена в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Белорецке, Учалах, Кумертау, Мелеузе, Октябрьском, Туймазах, Давлеканово. Впервые 4G был запущен в 34 населенных пунктах республики. Лидерами по запуску 4G базовых станций стали Белебеевский, Туймазинский, Аургазинский, Альшеевский, Илишевский, Стерлибашевский, Миякинский, Мелеузовский, Куюргазинский и Чекмагушевский районы.

Емкость сети «четвертого поколения» была расширена в популярном месте отдыха жителей республики – на озере Банное. Теперь селфи с горнолыжного курорта на впечатляющем фоне природы и голосовые сообщения с рассказами о поездке улетают быстрее.

4G интернет стал еще быстрее на крупных транспортных магистралях. Дополнительные базовые станции покрыли скоростным мобильным интернетом участки трасс М5 и М7, Уфа-Стерлитамак и Уфа-Оренбург.

Также стоит отметить, что теперь 4G есть во всех школах и вузах Башкирии.

Билайн провел работы по агрегации (1800+2600 МГц) частот для 4G, что дополнительно увеличило емкость сети и улучшило скорость мобильного интернета внутри помещений.

Средние скорости мобильного интернета на территории Башкирии за два года выросли на 70%, что стимулирует жителей республики активнее пользоваться различными сервисами с помощью смартфонов. За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в республике вырос в два раза, и сейчас абоненты оператора в среднем ежемесячно скачивают около 11 ГБ. В целом, объем передаваемых данных в сети 4G Билайн вырос более чем в 5 раз**.

Рудольф Бауман, территориальный управляющий Билайн в Республике Башкортостан: «За два года мы запустил более 600 новых базовых станции стандарта 4G, провели модернизацию сети и оптимизацию использования частотного диапазона, что значительно повысило качество мобильного интернета как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Башкирии. Потребление интернет-трафика растет с каждым днем, и мы должны заблаговременно подготовить техническую инфраструктуру к тому, чтобы у каждого жителя сохранялась высокая скорость передачи данных».

* https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70876.htm

** по результатам внутренних исследований компании