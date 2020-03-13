Срочно! Сегодня в 14.00 в ИА «Башинформ» обсудят ситуацию в республике с коронавирусом
Сегодня, 13 марта, в 14.00 в агентстве «Башинформ» пройдет пресс-конференция, посвященная теме профилактики и недопущения распространения в регионе инфекции коронавируса.
Спикеры пресс-конференции:
— министр здравоохранения РБ Максим Васильевич Забелин
— Врио руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Жеребцов Александр Сергеевич
— главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Казак Анна Анриевна
— главный врач инфекционной больницы №4 Галимов Радик Рафкатович