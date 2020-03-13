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13 марта Пятница

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В 14.00 в Башинформе состоится брифинг по ситуации с коронавирусом
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Срочно! Сегодня в 14.00 в ИА «Башинформ» обсудят ситуацию в республике с коронавирусом

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 13 марта, в 14.00 в агентстве «Башинформ» пройдет пресс-конференция, посвященная теме профилактики и недопущения распространения в регионе инфекции коронавируса.

Спикеры пресс-конференции:

— министр здравоохранения РБ Максим Васильевич Забелин

— Врио руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Жеребцов Александр Сергеевич

— главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Казак Анна Анриевна

— главный врач инфекционной больницы №4 Галимов Радик Рафкатович

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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