Курултай предложил штраф до 100 тысяч рублей за безответственное применение пестицидов

Госсобрание — Курултай Башкирии направляет в Государственную Думу проекты двух федеральных законов о безопасном обращении с удобрениями и агрохимикатами, сообщили в пресс-службе регионального парламента. На граждан и юридических лиц, применяющих химические вещества на полях и в лесах, возлагается ответственность по своевременному оповещению населения близлежащих населенных пунктов о планируемом применении данных веществ.

Второй проект устанавливает административную ответственность за несоблюдение первого: для граждан сумма штрафа составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Для ИП и юрлиц предусматривается штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для предпринимателей может составлять от 5 тыс. до 30 тыс. руб., для компаний — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Один из ярких примеров негативных последствий несвоевременного информирования — массовый мор пчел в июле 2019 года. Только по официальным данным в 25 регионах России тогда погибло около 80 тысяч пчелосемей, ущерб составил более двух миллиардов рублей. Сами же пчеловоды оценивают свой ущерб еще больше», — прокомментировал инициативу председатель Госсобрания Константин Толкачев.

В прошлом году предприятие, допустившее массовый мор пчел из-за применения несертифицированных пестицидов, было оштрафовано на 34 тысячи рублей.