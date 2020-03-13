В Башкирии в прошлом году выявлено 2 705 ВИЧ-инфицированных
В Башкирии в прошлом году выявлено 2 705 ВИЧ-инфицированных Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии в прошлом году выявлено 2 705 ВИЧ-инфицированных человек, сообщает республиканский Минздрав. Большая часть среди них — мужчины (61%), женщин — 39%.
По сравнению с 2018 годом заболеваемость в 2019 году снизилась на 2,48%. Основным путем инфицирования, как и в предыдущие годы, остается половой путь. На его долю приходится 84,8%. Доля парентерального пути инфицирования снизилась и составила 14,5%.
Основная доля заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на возрастную группу 31-40 лет.