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Коронавирусом можно заразиться от собственного мобильного телефона - Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Коронавирусом можно заразиться от собственного мобильного телефона - Роспотребнадзор Фото: Валерий Шахов

Мобильный телефон может быть одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций, предупреждает Роспотребнадзор.

Как подчеркивают эксперты, это происходит по целому ряду причин. Так, мобильный телефон часто передается из рук в руки, да и сам владелец телефона далеко не всегда берет его только что помытыми руками.

Кроме того, мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу. Многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить. Вдобавок, немало тех, кто берет мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.

«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19», — заявили в Роспобнадзоре.
Как избежать инфекции?

Специалисты советуютстрого соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета нужно всегда тщательно мыть руки, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем.

Крайне важно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства. С их помощью всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

Не менее важно регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно. Еще лучше — вообще обходиться без него.

«Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его, — посоветовали в Роспотребнадзоре. — Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня».

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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