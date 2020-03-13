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К концу недели погода в Башкирии существенно ухудшится

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

К концу недели погода в Башкирии существенно ухудшится Фото: Валерий Шахов

К концу недели погодные условия в Башкирии значительно ухудшатся, предупреждают синоптики республики.

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет облачная погода. Днем пройдет небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 1 до 6 градусов тепла.

В субботу 14 марта ночью ожидается небольшой дождь со снегом, в отдельных районах до умеренного. Днем местами пройдет небольшой дождь со снегом. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 2 до плюс 3, днем — плюс 2-7 градусов.

«В воскресенье 15 марта территория республики окажется в области частного циклона, который сместится с юго-западных районов России. Погодные условия существенно ухудшатся – ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица, — подчеркнули синоптики. — Температура воздуха ночью и днем — от минус 1 до плюс 4 градусов. И в начале следующей недели, 16 марта, погода в республике сохранится неблагоприятной. Температура воздуха будет понижаться дальше».

Галина Бахшиева
Теги: погода
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