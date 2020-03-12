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12 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ГИБДД предупреждает о массовых проверках водителей в Уфе

ОБЩЕСТВО

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках 13 марта. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, профилактические мероприятия направят на пресечение грубых нарушений ПДД.

«Также будет осуществляться проверка всех необходимых документов», — сообщили в ведомстве.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД, проверки
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