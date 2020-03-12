Фото: Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан (Официальный информационный портал) Государственное Собрание – Курултай Башкортостана отмечает 25-летие Фото: Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан (Официальный информационный портал)

12 марта в Конгресс-холле ﻿﻿«Торатау» прошло торжество по случаю юбилея Государственного Собрания. ﻿Глава Башкирии Радий Хабиров и ﻿председатель республиканского парламента Константин Толкачев провели церемонию гашения почтовых конвертов, выпущенных к 25-летию Государственного Собрания. ﻿Они поставили первые оттиски специального почтового штемпеля на юбилейных конвертах.

На самих конвертах и на штемпеле для гашения изображен Дом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и нанесена информация о юбилее.

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«Конверты, открытки, марки, так или иначе связанные с нашим регионом, выпускаются не часто. И каждый подобный случай становится ярким эпизодом, освещающим историю Башкортостана», – сказал Константин Толкачев. – «Первая марка, посвященная нашей республике, была выпущена в 1933 году в серии «Народы России». Конверты к юбилею республиканского парламента выпущены тиражом полмиллиона экземпляров. Они будут в свободном доступе в каждом муниципалитете республики, и сотни тысяч наших земляков смогут отправлять письма в этих конвертах в любую точку мира».

Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом 25-летию Государственного Собрания – Курултая республики.

«Принятые за эти годы нашим парламентом законы стали прочной основой для реализации социально ориентированной государственной политики. Они позволяют нам эффективно заниматься развитием экономики, масштабными инвестиционными проектами, благоустройством городов и сёл, повышать качество жизни людей, укреплять их доверие к власти», — отметил глава региона.

На мероприятии Радий Хабиров вручил государственные награды. Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» была награждена Римма Утяшева — заместитель председателя Комитета Госсобрания — Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Орденом Салавата Юлаева глава наградил Елену Родину — заместителя председателя Комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Почетной грамотой Республики Башкортостан был награжден Рустам Ишмухаметов — заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ. Благодарность главы республики получили Игорь Тимофеев — заведующий отделом по обеспечению деятельности Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Секретариата Госсобрания — Курултая РБ и Маргарита Тулебаева — заведующая отделом по обеспечению деятельности Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Секретариата Государственного Собрания — Курултая РБ.

В юбилейных мероприятиях приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы России, руководители республиканских органов власти, общественные деятели, учёные.