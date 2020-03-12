Фото: Группа помощи хищным птицам «Сапсан» - Уфа В Уфе сову сбил автомобиль: она нуждается в операции Фото: Группа помощи хищным птицам «Сапсан» - Уфа

В Уфе спасают сову — длиннохвостую неясыть сбил автомобиль. Ее нашли на обочине в Кушнаренковском районе.

Как сообщается в группе помощи хищным птицам «Сапсан», у совы весом в 630 г пострадало левое крыло: открытый перелом в двух местах. ﻿

Врачи полагают, что шанс сохранить крыло есть — в этом поможет операция.

Лечение обойдется в несколько тысяч рублей. Подробности можно узнать в их группе в соцсетях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿в Башкирии сотрудники одной из турбаз в конце января нашли лежащую на земле птицу. Видимых повреждений у нее не было, сову положили в теплом помещении, пытались кормить, думали, что она поправится. Но лучше ей не становилось, тогда работники турбазы обратились в национальный парк.