«Давно не слышал я башкирской музыки»: Как артисты из Башкирии давали концерты на фронте

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

На полянке в лесу, в блиндаже, с машин и подмостков, наскоро сооруженных в условиях войны, выступала фронтовая концертная бригада из Башкирии. Иногда артисты пели и плясали всего в сотне метров от вражеских окопов. Об этом рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1944 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Давно не слышал я башкирской музыки. И вот к нам приехали артисты из моей родной республики. Слушал я, как поет Саубанова, видел, как танцует Загида Бахтиярова, и вспомнились широкие просторы и бурные реки, леса и горы родного края. Спасибо вам, родные!» — так писал лейтенант Мазит Зайнетдинов в газете «Патриот родины» после выступления фронтовой концертной бригады под руководством Хабибуллина.

Фронтовая бригада Хабибуллина формировалась из артистов башкирских объединенных театров. Во время Великой Отечественной войны она дала в частях, соединениях Действующей армии 112 концертов.

В лесу на полянке, в лощине и блиндаже, в палатках, с машин и подмостков, наскоро сооруженных в условиях фронтовой обстановки, в знойный полдень или под дождем, – где только не приходилось выступать бригаде! Иногда расстояние до вражеских окопов исчислялось сотнями метров, но члены бригады всегда справлялись со своей задачей.

Благодаря разнообразию программы, бригада всегда пользовалась успехом. В ее репертуаре были русские и украинские песни, любимые песни башкир, шуточные татарские танцы, художественное чтение, декламация, игра на курае. Также бригада консультировала кружки красноармейской художественной самодеятельности, рассказывала бойцам о жизни народов Башкирии, об их вкладе в дело разгрома врага.

Иногда эти концерты превращались в митинги дружбы и братства народов Советского Союза. Так было на слете бойцов нерусской национальности. Тогда представители 13 национальностей благодарили трудящихся Башкирии за посылку на фронт бригады артистов.

В издании отмечают, что во время Великой Отечественной на фронт выезжали и другие концертные бригады из Башкирии – под руководством Шамукова, Латыпова, Бенефанд. Их везде встречали с радостью. Песни Рахматуллина, исполняемые на курае, танцы Дербешевой и Ханова, Загиды Бахтияровой оставляли у зрителей и слушателей самое хорошее впечатление.

Всего за 1944 год бригады башкирских театров на фронте дали 216 концертов. Деятельность бригад неоднократно отмечалась в войсковых приказах, подчеркивается в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.