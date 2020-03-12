Фото: minpromtorg.gov.ru В Башкирии родители детей-диабетиков просят Минздрав закупать им оригинальные препараты Фото: minpromtorg.gov.ru

В Минздраве Башкирии прошла встреча медиков, чиновников и активистов общественной организации родителей детей-диабетиков «Диамапы Башкирии» — Гузелью Щаниной и Александром Алушкиным. Активисты обратились в ведомство с просьбой закупать для пациентов до 18 лет проверенные на практике оригинальные препараты. Дело в том, что в рамках импортозамещения во многих регионах России стали закупать их версии — биосимиляры производства петербургского ООО «Герофарм».

Диабет — не то заболевание, при котором достаточно просто принять лекарство, объясняют родители: много сил тратится на взаимодействие с препаратом, подбор доз и пауз. «Компенсация сахарного диабета сложна и затратна, мы занимаемся этим 24 часа в сутки, 365 дней в году, без отпусков и выходных», — описывает жизнь родителей детей-диабетиков Гузель Щанина. В этих условиях смена привычного и проверенного годами инсулина представляется настоящим бедствием: усвоение нового препарата, даже испытанного и качественного, может происходить по-другому. Родители не хотят ставить опыты на своих детях. Кроме того, их настораживает тот факт, что «Герофарм» не публикует результаты клинических исследований своих инсулинов.

«Проблема в том, что пациенты в принципе не доверяют отечественной фармацевтической промышленности, заведомо считая, что российские препараты хуже, чем зарубежные. Но есть примеры с отечественными препаратами гормона роста, свертываемости крови. Их молекулы еще сложнее, чем инсулин, и тысячи пациентов их используют, они эффективны и безопасны», — прокомментировал главный внештатный детский эндокринолог ПФО Олег Малиевский.

«Опыт применения отечественных инсулинов для детей действительно незначительный, но нежелательных «побочек» не зарегистрировано. Если бы препарат был плохой, это было бы понятно сразу, после первой инъекции. Недовольство пациентов, нежелание использовать аналог связаны скорее с эмоциями. Закупленный препарат имеет стандарт GMP (подтверждает должную организацию производства и контроля качества), проходил регистрацию, так что я считаю, что подозрения необоснованны», — высказалась детский эндокринолог РДКБ Алина Бабрай.

Также своим опытом поделилась заведующая отделением эндокринологии РКБ им. Куватова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Башкирии Полина Гусева: «Мы с продукцией «Герофарма» столкнулись гораздо раньше, чем детская практика, давно работаем с этими препаратами. Когда они только появились, у нас тоже были опасения, я сама через это прошла. Но на практике эти препараты показали себя не хуже, чем известные зарубежные. Довелось побывать на заводе, увидели все процессы, убедились, что производство соответствует всем стандартам качества — уверенности стало еще больше».

Родители обратились в Минздрав с просьбой закупать не только биосимиляры, но и оригинальные препараты — разница в их стоимости незначительна, указывают они. В ведомстве ответили, что выбранные на закупку препараты признаны эквивалентными оригиналам и зарегистрированы в РФ.

По открытым данным, только в декабре Минздрав Башкирии провел восемь аукционов (большинство из них состоялись с единственным участником) на поставку инсулинов на общую сумму порядка 222 млн рублей. Контракты получили московские компании «АСМ-Логистик», «Р-Фарм» и АО «Фармстандарт» из Долгопрудного.

В России инсулины выпускают лишь несколько фармацевтических компаний. Среди них ООО «Ново Нордиск» — «дочка» одноименной датской фирмы с заводом в Калуге, орловское ЗАО «Санофи-Авентис Восток», принадлежащее французской «Sanofi», АО «Фармстандарт — УфаВИТА» и ГК «Герофарм» с заводом полного цикла в Оболенске (Подмосковье) и производством субстанций в Санкт-Петербурге.

Рынок инсулинов в России оценивается в $200 млн в год. «Герофарм» в условиях кризиса успешно теснит импортеров и вскоре рассчитывает занять до 60% рынка, пишет портал «Деловой Петербург». Издание поместило гендиректора и основного владельца «Герофарма» Петра Родионова на 130 место своего рейтинга российских миллиардеров с состоянием 6,2 млрд руб. по итогам 2018 года. По данным «Википедии», «Герофарм» реализует проекты по Федеральным целевым программам Минторгпрома и Минобразования РФ, участвует в программе «Фарма-2020».