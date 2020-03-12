Родители встали на защиту арестованной заведующей детсада, усомнившись в её виновности

В Уфе 54-летнюю заведующую детским садом Зульфиру Загидуллину обвиняют в мошенничестве. Как сообщает bash.news, женщина получила обманным путем деньги в размере 12 тысяч рублей от коллеги — воспитательницы. Узнав о происходящем, родители детей, посещающих этот детский сад в Калининском районе, встали на защиту заведующей.

По их мнению, ситуация очень запутана и не очевидна, а женщина оказалась под следствием несправедливо.

«Она была педагогом в моей школе. Чего-то плохого о человеке я сказать не могу. У нас прекрасный садик. Она сама заботится обо всем, цветы сажает, красоту создает. Здесь настолько уютно, что мы приводим детей и не переживаем», — прокомментировал один из них Денис Мороз.

По словам родителей, виной всему может служить конфликт между заведующей и воспитательницей детсада: последняя, отмечают родители, часто грубила детям, на что заведующая делала ей замечания. Также вставшие на защиту родители сообщают, что с поборами в детсаду не сталкивались, подарки детям инициировали они сами, никаких принудительных взносов не было.

Сейчас в детском саду проходит проверка.

«Я ни в чем не виновата, я встала на защиту ребенка. Это самое главное», — комментирует Зульфира Загидуллина.

Муж заведующей детсадом Ильдар Загидуллин сообщил, что в его отношении по месту работы на заводе УМПО начались проверки: запросили характеристику и другие данные.

Заведующая детским садом провела в изоляторе четыре дня. На данный момент ее отправили под домашний арест сроком на полтора месяца. Следствие продолжается.