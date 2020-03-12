Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии врачам начнут присваивать новые статусы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии врачам и медработникам начнут присваивать новые статусы «Врач Башкортостана», «Фельдшер Башкортостана» и «Медицинская сестра Башкортостана», сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

«Данные статусы будут присвоены лучшим врачам и специалистам, работающим в государственных медицинских организациях республики по результатам конкурса, проводимого в соответствии с приказом министерства здравоохранения республики. Статус будет подтверждаться отличительным нагрудным знаком и удостоверением», — сказала замминистра Ирина Кононова.

Первый этап конкурса будет в виде компьютерного тестирования. На втором этапе оценят профессиональную деятельность, владение медицинскими технологиями на базе симуляционных центров, показатели работы специалиста за последние три года. Победитель в каждой номинации станет участником всероссийского конкурса.