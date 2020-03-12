Фото: Ксения Калинина В Башкирии во фруктах нашли опасного карантинного вредителя Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в гранатах, которые пытался провезти в ручной клади гражданин Азербайджана через международный аэропорт «Уфа», нашли опасного карантинного вредителя

По информации Центра Россельхознадзора, фрукты оказались заражены калифорнийской щитовкой — опасный карантинным вредителем. .

Южные фрукты вызвали подозрение у инспектора при прохождении пограничного фитосанитарного контроля и были отправлены для проведения исследований в Испытательный центр Башкирского референтного центра Россельхознадзора.

Справка. Щитовка калифорнийская является опасным насекомым-вредителем и по этой причине внесена в список карантинных объектов, что подразумевает осуществление строгого контроля за ввозом посадочного материала из регионов, где данное насекомое обитает. Она способна наносить вред более чем 200 видам кормовых растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также лиственные породы деревьев и кустарников.