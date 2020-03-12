Парламентарии Башкирии поддержали принятый Госдумой закон о поправках в Конституцию России

Парламентарии Башкирии поддержали принятый Госдумой закон о поправках в Конституцию Российской Федерации, инициированный президентом Владимиром Путиным.

По мнению спикера республиканского парламента Константина Толкачева, эта тема сегодня стоит на первом месте в повестке дня политической и общественной жизни страны, поскольку затрагивает интересы не только каждого жителя современной России, но и новые поколения, которым еще только предстоит родиться. Глава регионального Госсобрания отметил, что перечень предложенных изменений в Конституцию РФ расширяет и конкретизирует социальные гарантии, закрепляет на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводит в ранг конституционных приоритетов целостность и независимость нашего государства. В условиях гибкости современного политического процесса это должно стать страховкой от неожиданных «инициатив», которые потенциально могут ухудшить положение жителей нашей страны.

Спикер парламента подчеркнул, что изменение базовых принципов Основного Закона поправкой к Конституции не предполагается.

«Это принципиально важно. Не менее важно и то, чтобы каждый житель страны понимал суть предложенных поправок, тем более что вопрос выносится на всенародное голосование. В документе не должно быть «белых пятен», каких-либо неясностей. В этом законе наш суверенитет, наши традиции и ценности, то, что составляет основу нашей жизни и позволяет принимать стратегические для страны решения. Граждане должны четко понимать, за что им предстоит отдать свой голос», – считает Константин Толкачев.

В связи с этим, по его мнению, парламентарии всех уровней обязаны провести разъяснительную работу с избирателями, донести до людей смысл каждой поправки.