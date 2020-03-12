Фото: www.02.fsin.su Первый заместитель начальника УФСИН Башкирии возглавил Бирский район Фото: www.02.fsin.su

Администрацию Бирского района Башкирии возглавил первый заместитель начальника УФСИН Башкирии 42-летний Антон Талалов. Депутаты районного совета единогласно проголосовали за его кандидатуру 11 марта на заседании Совета муниципального района.

Руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин поздравил нового руководителя района с назначением на столь ответственную должность от имени главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, передал слова напутствия, пожелал успехов в трудовой деятельности во благо Бирского района и Башкортостана.

«Вам предстоит огромная работа, которая происходит в режиме 24 на 7. Поверьте, вам придется узнать и тонкости волейбола, и особенности посевных и эксплуатации жилищного фонда. Круг вопросов крайне широкий и требует особенное внимание. Наша с вами цель совместно выполнять поставленные перед нами задачи», – цитирует его слова администрация района.

Антон Талалов родился в Уфе. В 2000 году окончил Уфимский юридический институт МВД РФ, в 2010 году – Академию права и управления ФСИН России. С 1996 по 2007 год проходил службу на различных должностях в ИК-10 УФСИН России по РБ.

Трудился заместителем начальника больницы по безопасности и оперативной работе ФГЛПУ Республиканская больница ГУФСИН России по РБ, затем начальником отдела противодействия преступным группам оперативного управления ГУФСИН России по РБ. Занимал должности заместителя начальника управления – начальника отдела организации оперативно-розыскной деятельности оперативного управления ГУФСИН России по РБ, начальника следственного изолятора СИЗО-1 УФСИН России по РБ. В должности первого замначальника УФСИН Башкирии с 15 апреля 2016 года.