Фото: ИА «Башинформ» Андрей Иванюта официально назначен главой администрации Белорецкого района Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Экс-министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта официально назначен главой администрации Белорецкого района Башкирии. Накануне депутаты районного совета проголосовали за его назначение на должность главы администрации Белорецкого района.

«Благодарю вас за доверие и поддержку, которые уже почувствовал в последние недели моего пребывания в Белорецке, — написал Андрей Иванюта на своей странице в «Фейсбуке». — Это огромная ответственность для меня. Начинается новый этап».

Также он признался в любви к Белорецкому району.

«В раннем детстве с отцом ездил сюда на природу, потом сам исходил все горы, сплавлялся и водил группы по туристическим маршрутам. Местная природа наполняет меня силой и энергией. Восхищаюсь и здешними людьми, дружу с ними много лет. Считаю, что наш район — не только самый красивый в республике, но и самый перспективный», — поделился с подписчиками руководитель муниципалитета.

Как сообщало агентство «Башинформ», 13 февраля, Владислав Миронов сложил свои полномочия главы Белорецкого района Башкирии. Депутаты местного совета назначили исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета Андрея Иванюту, который досрочно прекратил депутатские полномочия в Госсобрании республики.