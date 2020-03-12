Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.47 ↓

EUR 81.02 ↑

12 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии спасатели пришли на помощь запертому в квартире ребенку

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии спасатели пришли на помощь запертому в квартире ребенку Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В поселке Чесноковка Уфимского района Башкирии 10 марта в квартире остался один 6-летний ребенок. Когда мама вернулась домой и постучала, сын, который всегда открывал дверь, не отозвался — была полнейшая тишина. Женщина испугалась и тут же вызвала спасателей.

Приехавшие на указанный адрес сотрудники Аварийно-спасательной службы деблокировали дверь и обеспечили доступ в квартиру. Выяснилось, что мальчик просто был занят своими делами и не слышал, как мама стучала в дверь.

«Почти каждый день спасатели выезжают на вызовы по деблокированию дверей. И чаще всего бывает, что ребенок, который остался дома один, запирается изнутри, а открыть дверь самостоятельно уже не может, — отметили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. — Главная полезная привычка — захватывать ключи всегда, когда вы должны выйти за дверь. Доведенная до автоматизма привычка может выручить не раз».

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, дети
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Житель Уфы купил лотерейный билет и стал миллионером
Житель столицы Башкирии в одночасье стал миллионером. Неизвестный уфимец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей, купив билет розыгрыша «Рапидо 2.0». Удачн
В Башкирии два человека погибли в ДТП с бензовозом
Два человека погибли, еще двое получили различные травмы в ДТП с бензовозом. Авария произошла сегодня утром на 61 километре автодороги Дюртюли - Нефтекам
В Башкирии 11 из 60 млн рублей платы за отопление от «БашРТС» подлежат возврату
Из немногим более 60 млн рублей, выставленных ООО «БашРТС» на оплату за отопление, примерно 1/6 часть, или порядка 11 млн рублей подлежат перерасчету, за
Защитник ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча
Защитник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Игрок нар
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть