Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии спасатели пришли на помощь запертому в квартире ребенку Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В поселке Чесноковка Уфимского района Башкирии 10 марта в квартире остался один 6-летний ребенок. Когда мама вернулась домой и постучала, сын, который всегда открывал дверь, не отозвался — была полнейшая тишина. Женщина испугалась и тут же вызвала спасателей.

Приехавшие на указанный адрес сотрудники Аварийно-спасательной службы деблокировали дверь и обеспечили доступ в квартиру. Выяснилось, что мальчик просто был занят своими делами и не слышал, как мама стучала в дверь.

«Почти каждый день спасатели выезжают на вызовы по деблокированию дверей. И чаще всего бывает, что ребенок, который остался дома один, запирается изнутри, а открыть дверь самостоятельно уже не может, — отметили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. — Главная полезная привычка — захватывать ключи всегда, когда вы должны выйти за дверь. Доведенная до автоматизма привычка может выручить не раз».