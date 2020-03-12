Фото: Олег Яровиков С 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Францией и Италией Фото: Олег Яровиков

Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в несколько стран Европы из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию, Италию и обратно.

Между тем, сохранятся авиарейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.

Кроме того, продолжатся чартерные перевозки для доставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза россиян на родину.

По последним данным, новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. Скончались около 4,3 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.