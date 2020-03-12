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Какой будет погода в Башкирии в ближайшие три дня - прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Какой будет погода в Башкирии в ближайшие три дня - прогноз Фото: Валерий Шахов

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, днем по северо-западу республики пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем — плюс 2-7 градусов.

13 марта в регионе прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, днем небольшие. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем — от 0 до плюс 5.

14 марта в Башкирии вновь пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах ночью и утром до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем — от минус 1 до 4 градусов тепла.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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