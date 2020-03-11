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Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу

ОБЩЕСТВО
Фото: Unsplash.com / Macau Photo Agency

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу Фото: Unsplash.com / Macau Photo Agency

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал 11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает «Коммерсант».

Ранее гендиректор ВОЗ говорил, что пока еще рано объявлять пандемию по коронавирусу, так как не исчерпан весь ресурс агрессивной борьбы по сдерживанию вируса.

В ВОЗ уточнили, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием. В ближайшее время ожидается, что количество случаев заражения и количество затронутых стран увеличится.

Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 109 странах. По последним данным, по всему миру новый тип вируса был зафиксирован у более чем 121 тыс. человек, более 4 тыс. зараженных умерли. В России подтвержден 31 случай заражения COVID-19. В связи с тем что большинство заразившихся ранее прибыли из Италии, Россия ввела временные ограничения на выдачу виз гражданам этой страны.

Пандемия — эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории страны, на территорию сопредельных государств или многих стран мира (например, грипп, холера).

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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