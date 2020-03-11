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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии женщина не смогла улететь в Армению из-за долгов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии женщина не смогла улететь в Армению из-за долгов Фото: ИА «Башинформ»

﻿Жительница Бакалинского района оплатила транспортный налог после того, как не смогла улететь в Армению к родственникам.

Женщина, являясь владельцем автомобилей Lexus, Land Rover, Toyota Land Cruiser, накопила долг по транспортному налогу в размере 240 тысяч рублей. Приставы не могли застать ее по месту прописки, знакомые сообщили сотрудникам, что она не проживает по адресу, где ее ожидали. Тогда приставы арестовали автомобили и запретили ей выезжать за границу.

Когда обладательница автомобилей и долга собралась в гости к родственникам в Армению, ей сообщили, что выезд запрещён и развернули в аэропорту. После этого она перечислила необходимую сумму и погасила всю задолженность, включая исполнительский сбор, на общую сумму более 260 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: УФССП по РБ, долг
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