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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии суд вновь отказал в иске сироте, которого отправляют жить в разрушенной избушке

ОБЩЕСТВО
Фото: скрин видео БСТ, соцсети

Фото: скрин видео БСТ, соцсети

В Башкирии суд первой инстанции вновь отказал сироте в правах на жилье. 29-летний Фирдаус Шайхутдинов пытается добиться метров гарантированных ему законом почти десять лет.

Парень выпустился из детского дома в Белорецке в 2008 году. Тогда ему сообщили, что за ним числится дом его деда, унаследованный потом также и его дочерью – тетей сироты. Несмотря на полуразрушенное состояние жилища, проваливающийся пол, стены в трещинах и яму посреди комнаты власти района решили, что оно вполне пригодно для проживания. Помочь Фирдаусу в получении пригодного жилья пытались в прокуратуре, но и ей было отказано. Суд отклонил иск об отмене постановления, что дом якобы закреплен за сиротой, учитывая, что участок имеет ещё одного владельца. Также ему было отказано во включении в очередь на получение жилья.

В конце прошлого года Фирдаус Шайхутдинов попытался обжаловать решение межрайонного суда в Верховном суде Башкирии, но и здесь ему было отказано в соблюдении его законных прав.

«Суд первой инстанции вновь отказал парню в правах на жилье», — сообщил член Совета по правам человека Ильдар Исянгулов.

Фирдаус вновь намерен аппелировать решение суда.

По проведенной республиканской прокуратурой проверке, в таком ужасающем состоянии администрация Белорецкого района выдавала жилье и другим сиротам. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Только в прошлом году в Башкортостане сотрудники прокуратуры выявили 141 жилое помещение, выделявшиеся детям-сиротам, которые не соответствуют техническим и санитарным нормам.

ИА «Башинформ»
Теги: жилье сиротам
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