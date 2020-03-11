Фото: администрация Уфы В Уфе продолжают борьбу с незаконной уличной торговлей Фото: администрация Уфы

В столице проходят рейды по точкам несанкционированной торговли. Так, в подземном пешеходном переходе на остановках улицы Спортивной ﻿выявили незаконную торговлю и составили 15 протоколов по статье «Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг в неустановленных местах».

Согласно этой статье, все вышеперечисленное влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, несмотря на рейды, правонарушители не спешат покидать свои места в переходе и вновь выходят на следующий день торговать.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поставил задачу ликвидировать несанкционированную уличную торговлю к началу апреля. Такое нарушение в столице Башкирии, в основном, происходит в местах с большим пешеходным трафиком. Специально для граждан в Уфе оборудовано 20 торговых площадок, к концу этого года их число планируется увеличить еще на 8. Также есть специально выделенные места на территории торговых комплексов, но фактически они заняты только на 43%. Низкая заполняемость выделяемых мест связана, прежде всего, с желанием торговцев реализовывать свой товар в местах массового скопления людей, что позволяет многократно увеличить продажи.﻿В прошлом году за незаконную торговлю на улицах Уфы было наложено 7,3 тысячи штрафов на сумму 5,6 млн рублей, что на 580 тысяч больше, чем в 2018 году. Однако сумма их погашения осталась без изменений — на уровне 3,5 млн рублей.

﻿Заместитель главы Администрации Уфы Николай Фадеев заявил, что для изменения ситуации городские власти обратились в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей с просьбой выйти с законодательной инициативой об увеличении штрафов за повторное нарушение правил торговли: суммы предлагается увеличить до 1 — 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — до 3 — 5 тысяч рублей.