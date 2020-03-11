Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.02 ↑

EUR 81.85 ↓

11 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе продолжают борьбу с незаконной уличной торговлей

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе продолжают борьбу с незаконной уличной торговлей Фото: администрация Уфы

В столице проходят рейды по точкам несанкционированной торговли. Так, в подземном пешеходном переходе на остановках улицы Спортивной ﻿выявили незаконную торговлю и составили 15 протоколов по статье «Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг в неустановленных местах».

Согласно этой статье, все вышеперечисленное влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, несмотря на рейды, правонарушители не спешат покидать свои места в переходе и вновь выходят на следующий день торговать.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поставил задачу ликвидировать несанкционированную уличную торговлю к началу апреля. Такое нарушение в столице Башкирии, в основном, происходит в местах с большим пешеходным трафиком. Специально для граждан в Уфе оборудовано 20 торговых площадок, к концу этого года их число планируется увеличить еще на 8. Также есть специально выделенные места на территории торговых комплексов, но фактически они заняты только на 43%. Низкая заполняемость выделяемых мест связана, прежде всего, с желанием торговцев реализовывать свой товар в местах массового скопления людей, что позволяет многократно увеличить продажи.﻿В прошлом году за незаконную торговлю на улицах Уфы было наложено 7,3 тысячи штрафов на сумму 5,6 млн рублей, что на 580 тысяч больше, чем в 2018 году. Однако сумма их погашения осталась без изменений — на уровне 3,5 млн рублей.

﻿Заместитель главы Администрации Уфы Николай Фадеев заявил, что для изменения ситуации городские власти обратились в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей с просьбой выйти с законодательной инициативой об увеличении штрафов за повторное нарушение правил торговли: суммы предлагается увеличить до 1 — 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — до 3 — 5 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: рейды, несанкционированная уличная торговля
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе спустя 12 лет работы закрылся ресторан «Изюм»
В Уфе 9 марта закрылся ресторан восточной кухни «Изюм». Об этом сообщается в соцсетях на официальных страницах заведения. Отмечается, что ресторан радова
В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Балтачевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. По предварительным данным
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по льготной ипотеке на селе
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по предоставлению льготной ипотеки с процентной ставкой до 3 процентов. Об этом он написал на св
Глава Башкирии о пострадавшем вахтовике: «По возможности, забирайте его домой»
Власти Башкирии держат на контроле инцидент, произошедший с жителем села Бакалы, отцом пятерых детей, в Нефтеюганске на вахте. 10 марта на оперативном со
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть