В Уфе продолжают борьбу с незаконной уличной торговлей
В Уфе продолжают борьбу с незаконной уличной торговлей Фото: администрация Уфы
В столице проходят рейды по точкам несанкционированной торговли. Так, в подземном пешеходном переходе на остановках улицы Спортивной выявили незаконную торговлю и составили 15 протоколов по статье «Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг в неустановленных местах».
Согласно этой статье, все вышеперечисленное влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, несмотря на рейды, правонарушители не спешат покидать свои места в переходе и вновь выходят на следующий день торговать.
Ранее «Башинформ» сообщал, что глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поставил задачу ликвидировать несанкционированную уличную торговлю к началу апреля. Такое нарушение в столице Башкирии, в основном, происходит в местах с большим пешеходным трафиком. Специально для граждан в Уфе оборудовано 20 торговых площадок, к концу этого года их число планируется увеличить еще на 8. Также есть специально выделенные места на территории торговых комплексов, но фактически они заняты только на 43%. Низкая заполняемость выделяемых мест связана, прежде всего, с желанием торговцев реализовывать свой товар в местах массового скопления людей, что позволяет многократно увеличить продажи.В прошлом году за незаконную торговлю на улицах Уфы было наложено 7,3 тысячи штрафов на сумму 5,6 млн рублей, что на 580 тысяч больше, чем в 2018 году. Однако сумма их погашения осталась без изменений — на уровне 3,5 млн рублей.
Заместитель главы Администрации Уфы Николай Фадеев заявил, что для изменения ситуации городские власти обратились в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей с просьбой выйти с законодательной инициативой об увеличении штрафов за повторное нарушение правил торговли: суммы предлагается увеличить до 1 — 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — до 3 — 5 тысяч рублей.