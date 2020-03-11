Фото: Валерий Шахов Чтобы там еще 20 лет ждать? Сирота из Башкирии отказалась от маневренного жилья Фото: Валерий Шахов

37-летняя уфимка Наталья Зырянова отказывается от предложенного властями жилья из маневренного фонда, настаивая на предоставлении ей полноценной квартиры, как сироте.

«Башинформ» ранее сообщал о проблеме женщины, которая, по ее словам, уже 20 лет не может добиться от властей положенного ей жилья. О ней рассказывали и в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Наталья Зырянова родом из Благовещенского района, воспитывалась в дедоме в Белорецке, после окончания училища встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, после вышла замуж, но семейная жизнь не сложилась. Спустя 17 лет обратилась в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока о постановке на очередь. Суд это право восстановил и обязал администрацию Уфы предоставить жилое помещение площадью не менее 14 квадратных метров. В администрации были готовы предоставить благоустроенную однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра, однако Наталью Зырянову жилье с такой площадью не устраивает, так как у нее двое детей и ей нужна двухкомнатная квартира.

Сейчас она живет в бане знакомых в садовом товариществе.

Женщина устроила одиночный пикет у Дома Правительства, стоя на колени. После этого случая была инициирована доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело о возможной халатности со стороны чиновников администрации.

Сегодня ответсекретарь Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина предложила Наталье с детьми переехать в квартиру маневренного фонда города — на время, пока она не получит жилье в строящемся доме на улице полковника Мельникова. Квартиру сирота должна получить в сентябре 2020 года.

«Зачем? Чтобы еще 20 лет там ждать? Я уже 20 лет не могу добиться жилья, с 2000 года я — бомж. Я дождусь свою двухкомнатную квартиру, — сказала Наталья. — Что касается замены жилья на сертификаты — сиротам нужно жилье, а не деньги».