В Росгвардии Башкирии сообщили, кто сможет поступить в военные вузы ведомства

Фото: Валерий Шахов















Фото: Валерий Шахов

В 2019 году в военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации поступили порядка 30 жителей Башкортостана. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Поволжье» 11 марта сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по РБ Семен Шарапов.

По его словам, у абитуриентов из Башкирии самыми востребованными специальностями стали «правовое обеспечение национальной безопасности» и «юрист». Чаще всего абитуриенты республики выбирают саратовский институт.

«Высшие учебные заведения Росгвардии расположены в крупных городах России: в Саратове, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Перми. Это профильные вузы, которые подготавливают специалистов для Росгвардии по 11 специальностям. Подготавливаются специалисты в области артиллерийского вооружения, техники, защиты информационной безопасности, а также кинологи, переводчики, юристы, психологи. Сроки обучения различные — в основном, пять лет, но есть и бакалавриат — 4 года», — сказал Семен Шарапов.

Среди требований для поступления и, соответственно, отсева были названы:

— Сдача физической подготовки в институте по трем упражнениям: бег на сто метров, подтягивание на перекладине и бег на три километра. Физически неподготовленным абитуриентам попасть в вуз не получится.

— Наличие ЕГЭ. Но с «троечным» результатом ничего не светит.

— Наличие допуска МВД, проверка личности через ФСБ. У кого есть судимость — может даже не пытаться попасть в ряды курсантов.

— Психологическая подготовка. Основной процент отсева проходит именно по этому требованию. Есть разные уровни тестирования.

Спикер отметил, что в 2020 году в военные вузы Росгвардии поступают только мужчины в возрасте от 16 до 22 лет.

«В Росгвардии проходят службу граждане с различными правовыми статусами: военнослужащего, сотрудника полиции и гражданского служащего. Сегодня учебные заведения подготавливают только военнослужащих, — отметил представитель ведомства. — Поступившему надо помнить, что через 4-5 лет обучения он будет распределен по одному из восьми округов войск национальной гвардии для продолжения службы».

Первый курс обучения, по статусу и требованиям, приравнивается к срочной службе. Здесь курсант получает стипендию в две тысячи рублей. На втором курсе — заключение контракта на период прохождения обучения и плюс пять лет после окончания обучения. Со второго курса сумма стипендии составляет 14-15 тысяч ежемесячно. Стоит отметить, что курсанты стоят на всех видах довольствия. У них есть зимний и летний отпуска. Предоставляется трехразовое питание, обмундирование, общежитие. Но и требования к ним повышенные.

И еще...

— В период обучения военнослужащим (а такой статус дается каждому поступившему в военный вуз — прим. автора) запрещено подрабатывать.

— В течение обучения курсантов могут привлекать для поддержания порядка во время проведения спортивных и массовых мероприятий на территории страны.

— 80% выпускников вузов Росгвардии имеют юридическое образование.

— После обучения выпускники могут пополнить ряды Росгвардии. В 25-26 лет они могут приобрести собственное жилье.

— Средняя заработная плата росгвардейца — от 40 до 70 тысяч рублей. На нее, в том числе влияют климатические надбавки.

— Бойцы войск национальной гвардии РФ выходят на пенсию примерно в 38-40 лет.