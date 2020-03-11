В Башкирии начали четвертый этап подтопления Сибайского карьера
На Сибайском карьере приступили к четвертому этапу подтопления. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на советника директора Сибайского филиала «Учалинского горно-обогатительного комбината» Яудара Биккинова.
По словам представителя предприятия, чаша карьера затоплена на 160 метров, общая глубина более 500 метров.
Температура борта карьера замеряется, на начало процесса температура была 70 градусов, на сегодня -5,9 градуса. Ученые ведут постоянный мониторинг состояния очагов окисления.
По заверению Биккинова, верхние слои воды в карьере имеют нейтральную воду.
На предприятии надеются на полную ликвидацию последствий и прекращение окислительных процессов руд на бортах, пишет издание. При таком развитии событий разработку в шахте продолжат.
«Да, если мы придем к пониманию, что нет угрозы возобновления окислительных процессов, конечно, мы приступим к откачке воды и возобновлению работы», — сообщил Биккинов. Ёмкости для принятия воды в случае откачки на 3 млн кубов подготовлены. У предприятия также имеется проект по строительству дополнительного хранилища для приема большого количества воды, который прошел госэкспертизу.
Как сообщал «Башинформ», с начала 2019 года в городе Сибае действовал режим повышенной готовности из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды местного УГОКа (входит в холдинг УГМК). С ноября 2018 года наблюдалась сильная загазованность воздуха. Был создан межведомственный штаб по предотвращению последствий ЧС. Жители Сибая жаловались на ухудшение здоровья. Продолжительное время в городе для оказания медицинской помощи работала бригада медиков. 8 февраля началось подтопление подземных выработок карьера. Сообщалось, что к лету экологическая ситуация в городе улучшилась.