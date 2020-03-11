В Башкирии начали четвертый этап подтопления Сибайского карьера

На Сибайском карьере приступили к четвертому этапу подтопления. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на советника директора Сибайского филиала «Учалинского горно-обогатительного комбината» Яудара Биккинова.

По словам представителя предприятия, чаша карьера затоплена на 160 метров, общая глубина более 500 метров.

Температура борта карьера замеряется, ﻿на начало процесса температура была 70 градусов, на сегодня -5,9 градуса. Ученые ведут постоянный мониторинг состояния очагов окисления.

По заверению Биккинова, верхние слои воды в карьере имеют нейтральную воду.

На предприятии надеются на полную ликвидацию последствий и прекращение окислительных процессов руд на бортах, пишет издание. При таком развитии событий разработку в шахте продолжат.

«Да, если мы придем к пониманию, что нет угрозы возобновления окислительных процессов, конечно, мы приступим к откачке воды и возобновлению работы», — сообщил Биккинов. Ёмкости для принятия воды в случае откачки на 3 млн кубов подготовлены. У предприятия также имеется проект по строительству дополнительного хранилища для приема большого количества воды, который прошел госэкспертизу.

Как сообщал «Башинформ», ﻿с начала 2019 года в городе Сибае действовал режим повышенной готовности из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды местного УГОКа (входит в холдинг УГМК). С ноября 2018 года наблюдалась сильная загазованность воздуха. Был создан межведомственный штаб по предотвращению последствий ЧС. Жители Сибая жаловались на ухудшение здоровья. Продолжительное время в городе для оказания медицинской помощи работала бригада медиков. 8 февраля началось подтопление подземных выработок карьера. Сообщалось, что к лету экологическая ситуация в городе улучшилась.