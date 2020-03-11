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11 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Завершается срок подачи заявок на гранты главы Башкирии на развитие гражданского общества

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Завершается срок подачи заявок на гранты главы Башкирии на развитие гражданского общества Фото: Валерий Шахов

Некоммерческие организации Башкортостана могут получить гранты главы республики на развитие гражданского общества. Заявки на участие в конкурсном отборе принимает Фонд содействия гражданскому обществу Башкортостана до 18 марта.

Речь, в частности, идет о выделении субсидий НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты.

Бюджет конкурса — 50 млн рублей.

На данный момент более 50 некоммерческих организаций республики уже зарегистрировали свои проекты на конкурс.

Конкурсный отбор на получение грантов на развитие гражданского общества проводится по девяти направлениям. Среди них — наука и образование; социальная поддержка и защита граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; культура, искусство и сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания и защита животных; молодежная политика; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, а также защита прав граждан и поддержка институтов гражданского общества; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

«Гранты — это хорошая возможность для некоммерческого сектора республики в поддержке проектов, которые дадут новые проектные решения актуальных проблем и вопросов общества, зададут новые тенденции в развитии гражданского общества Башкортостана, — отметила руководитель Фонда содействия гражданскому обществу РБ Люция Юлуева. — В свою очередь, НКО — это связующее звено между государством и обществом, которое понимает суть имеющихся проблем и способно предложить новые решения в виде проектов».
Получить подробную информацию о конкурсе, отправить свою заявку на получение гранта можно здесь.

Галина Бахшиева
Теги: НКО, гранты
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