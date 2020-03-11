Фото: Валерий Шахов В Башкирии до конца недели сохранится плюсовая температура Фото: Валерий Шахов

В Башкирию пришла по-настоящему весенняя погода. 11 марта воздух прогрелся до +6 градусов. Такая картина сохранится до конца текущей недели.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в ночь на 12 марта столбики термометров опустятся до +2,-3°, а днем потеплеет до +2,+7°. Однако на юго-востоке республики ожидается ночное похолодание до -7 градусов.

Осадков метеорологи республики не прогнозируют, небольшой дождь возможен на северо-западе. Вместе с этим в регионе будет снова хозяйничать сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

«На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров», — уточнили в пресс-службе МЧС Башкирии.