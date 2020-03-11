В Уфе пройдет Час Земли

Уфа присоединится к всемирной акции «Час Земли»: 28 марта в 20 часов начнется символический забег с фонариками. Старт запланирован на Верхнеторговой площади. Это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Во всем мире предлагается выключить освещение в 20 часов 30 минут по местному времени. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2020 году международный Час Земли состоится в 14-й раз (в России — в 12-й раз).