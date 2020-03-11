Госдума одобрила в третьем чтении поправки в Конституцию
Государственная Дума одобрила закон о поправках в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости. Документ поступил в нижнюю палату 20 января.
Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, говорится в законе. Законопроектом также вводится новая процедура — общероссийское голосование. За принятие документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся «против» не было, воздержались 43 депутата.