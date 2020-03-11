Общественница Гульнур Кульсарина поделилась мнением о поправках в Конституцию РФ
Председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина поделилась мнением относительно предлагаемых поправок в Конституцию РФ. По ее мнению, для общественников самое важное в данных поправках — поддержка институтов гражданского общества, общественных организаций, а также сохранение культуры и языков нашей многонациональной страны.
«Именно поэтому мы выступаем за такого сильного лидера как Владимир Путин. Во время его нахождения у власти общественные организации смогли стать ключевыми и полноценными участниками во всех процессах гражданского общества. Они помогают развитию государства, реализовывая различные социальные и гуманитарные проекты, сохраняя и поддерживая институт многодетных семей, материнства и отцовства, воспитывая подрастающее поколение в духе любви к Родине и патриотизма», — отметила общественница.
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Общественница Гульнур Кульсарина поделилась мнением о поправках в Конституцию РФ
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