Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.02 ↑

EUR 81.85 ↓

11 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Общественница Гульнур Кульсарина поделилась мнением о поправках в Конституцию РФ

ПОЛИТИКА

Председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина поделилась мнением относительно предлагаемых поправок в Конституцию РФ. По ее мнению, для общественников самое важное в данных поправках — поддержка институтов гражданского общества, общественных организаций, а также сохранение культуры и языков нашей многонациональной страны.

«Именно поэтому мы выступаем за такого сильного лидера как Владимир Путин. Во время его нахождения у власти общественные организации смогли стать ключевыми и полноценными участниками во всех процессах гражданского общества. Они помогают развитию государства, реализовывая различные социальные и гуманитарные проекты, сохраняя и поддерживая институт многодетных семей, материнства и отцовства, воспитывая подрастающее поколение в духе любви к Родине и патриотизма», — отметила общественница.

ИА «Башинформ»
Теги: поправки в Конституцию, общественные организации
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе спустя 12 лет работы закрылся ресторан «Изюм»
В Уфе 9 марта закрылся ресторан восточной кухни «Изюм». Об этом сообщается в соцсетях на официальных страницах заведения. Отмечается, что ресторан радова
В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Балтачевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. По предварительным данным
Глава Башкирии о пострадавшем вахтовике: «По возможности, забирайте его домой»
Власти Башкирии держат на контроле инцидент, произошедший с жителем села Бакалы, отцом пятерых детей, в Нефтеюганске на вахте. 10 марта на оперативном со
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по льготной ипотеке на селе
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по предоставлению льготной ипотеки с процентной ставкой до 3 процентов. Об этом он написал на св
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть