Молодежь Башкирии приглашают к участию в конкурсе творческих работ ко Дню Победы

Молодежь Башкортостана приглашают к участию в конкурсе «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Палата молодых законодателей при Совете Федерации в преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне проводит Всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщается на сайте Госсобрания Башкирии.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет включительно.

В творческом состязании будут оценивать работы на темы:

«Я смотрю на фронтовую фотографию» — тема предполагает анализ отдельной фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок;

«Семейные реликвии — военные трофеи» — описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь;

«Судьба семьи в истории страны» — комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям и «Треугольники с войны» — исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.

Конкурсные работы принимаются до 6 апреля 2020 года по адресу: pochtapobeda75@mail.ru.