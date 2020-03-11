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11 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии появилась служба помощи людям с нарушениями слуха

ОБЩЕСТВО

В Башкирии начал работу информационно-консультативный центр для людей с нарушениями слуха.

Проект был реализован на средства гранта Главы РБ на развитие гражданского общества, где люди с нарушениями слуха могут не только получить бесплатную дистанционную помощь переводчика русского жестового языка, но и индивидуальную юридическую или психологическую консультацию.

Также есть возможность принять участие в ежемесячных онлайн-консультациях по наиболее проблемным сферам общественной жизни: ЖКХ, налоговая сфера, вопросы установления и снятия инвалидности, получения льгот и т.д. В центр за помощью уже обратились более 300 человек.

В пресс-службе республиканского Минтруда пояснили, что в центр могут обращаться не только люди с нарушениями слуха, но и работники учреждений и организаций республики, у которых возникли коммуникативные трудности при оказании тех или иных услуг инвалидам по слуху.

Центр принимает обращения с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В нерабочее время, по выходным и праздничным дням принимаются только экстренные обращения (вызов полиции, скорой помощи, пожарной и газовой служб). Все поступающие обращения принимают диспетчеры ИКЦИС РБ — профессиональные переводчики русского жестового языка по следующим каналам связи: телефон 8-937-344-22-37 (WhatsApp, SMS, видео и голосовые сообщения); Skype ИКЦИС РБ диспетчерская и на электронную почту Sbashvog@yandex.ru. Онлайн-консультации проводятся не реже одного раза в месяц на странице ИКЦИС РБ в социальной сети ВКонтакте﻿.

ИА «Башинформ»
Теги: социальная помощь
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