Римма Утяшева: В Конституцию России вносятся важные поправки по здравоохранению
Римма Утяшева: В Конституцию России вносятся важные поправки по здравоохранению Фото: ИА «Башинформ»
Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» Римма Утяшева прокомментировала агентству «Башинформ» вносимые поправки в Конституцию Российской Федерации.
«Я хочу в первую очередь сказать о своем родном, о здравоохранении. Сделали очень важную поправку: медицинская помощь должна быть бесплатной, качественной, доступной. По старой редакции Конституции этого не было указано, сейчас внесены уточнения, — подчеркнула Римма Утяшева. — Это доврачебные ФАПы, первичный уровень, медицинская помощь специализированная, высокотехнологичная. И уже ответственность за это несет правительство Российской Федерации».
Депутат отметила, что для оказания такой помощи будут создаваться условия — достаточное количество врачей, квалифицированных специалистов, фельдшеров, одинаковый уровень ФАПов, усиление роли диспансеризации.
«Второе, что меня обрадовало, — предложение о создании условий для ведения здорового образа жизни. Когда мы, врачи, учились, у нас уделялось шесть часов в месяц на санпросветработу. Мы читали лекции, ходили к населению. Сейчас такого нет. Но возвращается то, что учителя, медики должны вести пропаганду здорового образа жизни своим личным примером, лекциями, создавать условия семьям для занятий спортом — на катке, на футбольном поле. Конечно, обязательно правильное питание, отказ от табакокурения, алкоголя, наркотиков, — отметила Римма Утяшева. — Здоровый образ жизни — это национальная идея России. Если мы хотим долго жить, мы должны быть здоровыми, иметь возможность отдыхать, иметь доступ к санаторно-курортному лечению».
Депутат считает, что поправки достаточно разумные, рассчитанные на десятилетия, и она готова за них проголосовать.