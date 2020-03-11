Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.02 ↑

EUR 81.85 ↓

11 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Римма Утяшева: В Конституцию России вносятся важные поправки по здравоохранению

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Римма Утяшева: В Конституцию России вносятся важные поправки по здравоохранению Фото: ИА «Башинформ»

Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» Римма Утяшева прокомментировала агентству «Башинформ» вносимые поправки в Конституцию Российской Федерации.

«Я хочу в первую очередь сказать о своем родном, о здравоохранении. Сделали очень важную поправку: медицинская помощь должна быть бесплатной, качественной, доступной. По старой редакции Конституции этого не было указано, сейчас внесены уточнения, — подчеркнула Римма Утяшева. — Это доврачебные ФАПы, первичный уровень, медицинская помощь специализированная, высокотехнологичная. И уже ответственность за это несет правительство Российской Федерации».

Депутат отметила, что для оказания такой помощи будут создаваться условия — достаточное количество врачей, квалифицированных специалистов, фельдшеров, одинаковый уровень ФАПов, усиление роли диспансеризации.

«Второе, что меня обрадовало, — предложение о создании условий для ведения здорового образа жизни. Когда мы, врачи, учились, у нас уделялось шесть часов в месяц на санпросветработу. Мы читали лекции, ходили к населению. Сейчас такого нет. Но возвращается то, что учителя, медики должны вести пропаганду здорового образа жизни своим личным примером, лекциями, создавать условия семьям для занятий спортом — на катке, на футбольном поле. Конечно, обязательно правильное питание, отказ от табакокурения, алкоголя, наркотиков, — отметила Римма Утяшева. — Здоровый образ жизни — это национальная идея России. Если мы хотим долго жить, мы должны быть здоровыми, иметь возможность отдыхать, иметь доступ к санаторно-курортному лечению».

Депутат считает, что поправки достаточно разумные, рассчитанные на десятилетия, и она готова за них проголосовать.

ИА «Башинформ»
Теги: комментарии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе спустя 12 лет работы закрылся ресторан «Изюм»
В Уфе 9 марта закрылся ресторан восточной кухни «Изюм». Об этом сообщается в соцсетях на официальных страницах заведения. Отмечается, что ресторан радова
В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Балтачевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. По предварительным данным
Глава Башкирии о пострадавшем вахтовике: «По возможности, забирайте его домой»
Власти Башкирии держат на контроле инцидент, произошедший с жителем села Бакалы, отцом пятерых детей, в Нефтеюганске на вахте. 10 марта на оперативном со
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по льготной ипотеке на селе
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по предоставлению льготной ипотеки с процентной ставкой до 3 процентов. Об этом он написал на св
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть