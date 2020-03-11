Депутат считает, что поправки достаточно разумные, рассчитанные на десятилетия, и она готова за них проголосовать.

Депутат отметила, что для оказания такой помощи будут создаваться условия — достаточное количество врачей, квалифицированных специалистов, фельдшеров, одинаковый уровень ФАПов, усиление роли диспансеризации.

Римма Утяшева: В Конституцию России вносятся важные поправки по здравоохранению Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

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