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11 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на фестиваль «Перспектива» соберутся архитекторы со всей России

ОБЩЕСТВО

Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» пройдет в Уфе с 26 по 28 марта.

Основной площадкой фестивальных мероприятий станет городской центр «Арт-Квадрат» в исторической части Уфы. Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, гости и участники фестиваля смогут посетить мастер-класс по созданию архитектурного портфолио, интенсив на тему студенческой кураторской деятельности, а также ряд мультидисциплинарных воркшопов. Также будет организована «Ярмарка архитектурных вакансий», у гостей будет возможность пройти короткое собеседование с представителями бюро, а также узнать про различные стажировки и обменные программы по всему миру — своим личным опытом поделятся студенты уфимских вузов.Самых юных посетителей ждут на «Архитектурном воркшопе для детей», а их родителей — на открытой дискуссии, посвященной детскому архитектурному образованию. В рамках «Перспективы» состоится два круглых стола: «Создание молодежных сообществ», эксперты которого представят примеры лучших проектов начинающих архитекторов, и «Образ города», где гости фестиваля обсудят перспективы развития Уфы с главным архитектором города.

На фестивале подведут итоги конкурса на разработку проекта благоустройства одного из главных общественных пространств — этнопарка «Ватан». В общей сложности на конкурс поступило 110 заявок из разных городов России. Работы участников будут демонстрироваться в дни фестиваля в рамках отдельной экспозиции. Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения и закрытия фестиваля 28 марта.

ИА «Башинформ»
Теги: архитектура
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