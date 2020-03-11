Башкирия в федеральных СМИ: Ипотека под 0,1%; как «Уфа» удивила «Зенит»; арест пенсионерки

Ни один из регионов Поволжья не вошёл в десятку лидеров по доступности ипотеки в России. Башкирия — на 59 месте, а самая недоступная ипотека в Татарии.

Ипотека недоступная… Согласно исследованию РИА «Рейтинг» по итогам 2019 года, ни один из регионов Поволжья не вошёл в десятку лидеров по доступности ипотеки, сообщает ИА REGNUM. В основе рейтинга — доля семей, которая могла купить квартиру в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат. Из регионов ПФО самые высокие позиции в федеральном рейтинге — у Оренбургской области, которая заняла 24 место. Здесь могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку 35,2% семей (в 2018 году — 32,8%). На 28 месте находится Самарская область, за ней — Пермский край, где ипотечный кредит доступен для 34% семей. Башкирия расположилась на 59 месте рейтинга, здесь квартирный вопрос за счёт ипотеки могут решить 27% семей. Самая недоступная ипотека в Поволжье — в Татарии (24,4%) и Ульяновской области (24,3%), которые заняли соответственно 66 и 67 позиции. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 70,9% семей могли приобрести квартиру в кредит. На последнем месте — Ингушетия (8,5%), говорится в сообщении.

…И льготная. Тем временем на ОТР передали, что в Башкирии стартовала программа льготной сельской ипотеки, которую субсидирует правительство региона. «При покупке загородного дома любой житель может взять кредит на 25 лет по ставке 3% годовых, а фермеры и работники сельхозпредприятий могут рассчитывать на ставку 0,1% годовых», — поясняется в сюжете. Сумма ипотечного кредита при первоначальном взносе 10% — до 3 млн рублей. Льгота действует при условии личного страхования заёмщика, добавили на ОТР.

Как почтальон помогает башкирской глубинке не потерять связь с цивилизацией, рассказал телеканал «Мир24». В сюжете говорится, что наперекор непогоде и бездорожью жительница Башкортостана Алена Алеева уже 20 лет развозит почту и предметы первой необходимости в отдаленные села республики, к которым нет дорог и для которых она единственная связь с цивилизацией. Это деревни вдоль речки Уфимки, которых даже нет на карте. Три раза в неделю Алена Алеева помимо почты развозит продукты, спички, лампочки, кому что, а раз в месяц – пенсию. Сообщается, что раньше она ездила на лошади, сейчас зимой – на снегоходе, это даже немного проще, можно подъехать к каждому дому. А летом – на лодке, от дома к дому. На телеканале отмечают, что это уже не работа, а образ жизни. По словам жителей деревни Знаменка, Алена — «человек незаменимый, таких людей, наверное, здесь уже больше не будет».

Дом раздора. «Российская газета» опубликовала, как Верховный суд России на примере жителей Башкирии объяснил правила раздела дома с пристройками после развода. В издании пишут, что в этом случае дом начинал строить муж, а за годы брака общее жилье разрослось в десять раз. Когда супруги разошлись и решили дом поделить, для местных судов это стало очень непростым делом. Оказалось, что, хотя дом за годы сильно увеличился в размерах, по документам он значился прежним. Поэтому первая инстанция суда решила, что мужу должна отойти большая его часть. Вторая инстанция — Верховный суд Башкирии — с таким решением не согласилась и решила, что надо поделить пополам между мужем и женой всю недвижимость. Однако это решение не устроило бывшего мужа и было оспорено в Верховный суд РФ. В итоге высший суд страны выделил «неделимое», отметив, что часть дома 18 кв. м бывший супруг построил лично еще до заключения брака, это не должно делиться. Во-вторых, в подобных случаях нужно в первую очередь учитывать объем личных средств, которые каждый из супругов вложил в улучшение активов. И тут начинают «говорить» чеки, договоры, накладные, именно за ними может оказаться последнее слово. Поэтому высокий суд отменил акт апелляции и отправил дело на новое рассмотрение, рассказала газета.

Башкирской пенсионерке грозит срок за оскорбление власти, узнали на НТВ и пояснили, что «женщина не смогла сдержать эмоций, когда полицейские пытались заставить ее сесть за руль в состоянии опьянения». Сообщается, что «полицейские приехали к Минзиле Рафиковой из-за жалобы соседа. Женщина припарковала свою иномарку так, чтобы сосед не смог, как обычно, поставить возле ее забора ассенизаторскую машину. Сотрудники полиции потребовали, чтобы Рафикова отогнала авто, но женщина садиться за руль отказалась: она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не скрывала этого». Когда участники конфликта перешли на повышенные тона, «Минзиля окончательно вышла из себя и обматерила полицейского». В итоге пенсионерку арестовали на сутки, также она стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении представителя власти, информировал телеканал.

Почему «Зениту» не удалось победить «Уфу». Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью (0:0) с «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ. «Моменты были после навесов, нужно было забивать. Когда команда обороняется очень глубоко, через центр пробиться весьма сложно. Практически десять игроков в штрафной площади было, так что через центр атаковать очень сложно было», — цитирует объяснение Семака телеканал «RT». По его мнению, в данной ситуации необходимо обладать более высоким индивидуальным мастерством. «Мы пытались, но не смогли забить. Забили бы — характер игры поменялся бы», — добавил Семак.

Ранее главный тренер башкирской команды Вадим Евсеев заявил, что в этой игре «Уфа» удивила «Зенит». . Об этом сообщает Sports.Ru. По словам Евсеева, башкирская команда постаралась преподнести сюрприз действующим чемпионам страны своей стартовой расстановкой и составом. «Мы постарались удивить «Зенит». Они тоже кое-что меняли по ходу встречи: отправили Малкома на правый фланг, после появления Ерохина сместили акцент на верховые подачи. Так что игра была насыщенной», — сказал Евсеев.

Дисквалифицирован хоккеист «Салавата». РИА Новости информировало, что по итогам пятой игры серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча. Сообщается, что в понедельник, 9 марта, «в пятой игре серии "Салават" обыграл "Авангард" со счетом 6:3. Суммарная дисквалификация Панина за нарушение на 26-й минуте составила три матча». «Салават» ведет 3-2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ до четырех побед. Шестая игра пройдет 11 марта в Уфе, рассказали в агентстве.