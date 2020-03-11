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11 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глав администраций районов Уфы привлекут к ответственности за «тяжелую ситуацию во дворах»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Глав администраций районов Уфы привлекут к ответственности за «тяжелую ситуацию во дворах» Фото: Валерий Шахов

Главы районных администраций Уфы должны представить сегодня в мэрию объяснительные по поводу некачественной уборки снега во дворах. Все они будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Такое решение озвучил в среду на оперативном совещании в мэрии первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов.

«Тяжелая ситуация во дворах. Очень много обращений по этому поводу. Вы были обязаны перераспределить спецтехнику с МУПов и направить ее на уборку дворовых территорий. Однако этого так и не было сделано», — подчеркнул Салават Хусаинов.
По его словам, на уборку почти 3,8 тысячи уфимских дворов было выделено всего четыре единицы техники, что «вообще ни о чем».

Главам администраций районов Уфы поручено «навести порядок во всех дворовых территориях». Первый совместный рейд по уфимским дворам состоится в пятницу 13 марта, добавил Хусаинов.

Галина Бахшиева
Теги: уборка дворов
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