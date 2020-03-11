Житель Уфы купил лотерейный билет и стал миллионером

Житель столицы Башкирии в одночасье стал миллионером. Неизвестный уфимец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей, купив билет розыгрыша «Рапидо 2.0». Удачный для горожанина розыгрыш прошел в праздничный день 9 марта.

«Лотерейный билет жителю Башкирии обошелся в 60 рублей. В первой части игрового поля победитель отметил числа 1, 3, 5, 11, 18, 7, 10, 19, а во второй части выбрал — 4. Эти числа и принесли ему удачу», — уточнили в пресс-службе лотереи.

Нового уфимского миллионера ждут в Москве для оформления выигрыша.